MHP'li Yazıcıoğlu: Babam, 'Oğlum her zaman makamına şeref veren ol' derdi

MERHUMVali Recep Yazıcıoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre Tokat Belediye Başkanı seçilen oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, DHA'ya konuştu. MHP'nin 55 yıl sonra Tokat'ta zafer kazandığını belirten Yazıcıoğlu, "Rahmetli babam şunu söylerdi, kendisi de hep uygulamıştır. 'Oğlum her zaman makamına şeref veren ol' derdi. 'Makamından şeref alan olma' derdi. Biz de bu anlayış içerisinde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre Tokat'ın yeni belediye başkanı oldu. MHP'nin aday olarak 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne giren Yazıcıoğlu, DHA'ya açıklamada bulundu. Yazıcıoğlu, "Çok mutluyum. Güzel bir seçim kampanyası geçirdik. Bu kampanyanın soncunda MHP, Tokat'ta 55 yıl sonra bir ilke imza atarak belediye başkanlığı seçimlerini kazandı. Aslında süreç şimdi başlayacak. Uzun bir yol var. Güzel hizmetler yapmak için en hızlı şekilde, bu göreve başlayacağız" dedi.