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        Niksar Belediye Başkanı Tepebaşı mazbatasını aldı

        AK Parti'den Niksar Belediye Başkanı seçilen Semih Tepebaşı, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 13:13 Güncelleme: 03.04.2024 - 13:13
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        Niksar Belediye Başkanı Tepebaşı mazbatasını aldı
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        AK Parti'den Niksar Belediye Başkanı seçilen Semih Tepebaşı, mazbatasını aldı.

        Niksar Adliyesi Seçim Kurulunda düzenlenen mazbata töreninde, Tepebaşı ile İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelerine mazbatalarını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Göker Bakar verdi.

        Semih Tepebaşı, seçim sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, seçimlerin kazasız belasız bitmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Tepebaşı, "Rabbim bize bu günlere ulaşmayı nasip eyledi. İnşallah hayırlara vesile olur, güzel günler görürüz ve hayırlı hizmetlere vesile olur. Yaşanan süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Törenin andından adliye bahçesine geçen grup hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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