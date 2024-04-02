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        Tokat'ta üzerine vincin taşıyıcı kolu düşen işçi öldü

        Tokat'ın Niksar ilçesindeki bir inşaatta, üzerine vincin taşıyıcı kolu düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 17:20 Güncelleme: 02.04.2024 - 17:20
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        Tokat'ta üzerine vincin taşıyıcı kolu düşen işçi öldü
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        Tokat'ın Niksar ilçesindeki bir inşaatta, üzerine vincin taşıyıcı kolu düşen işçi hayatını kaybetti.

        Dönekse Mahallesi Değirmendere mevkiindeki bir inşaatın şantiyesinde çalışan İ.Y'nin (43) üzerine, kırılan vincin taşıyıcı kolu düştü.

        İ.Y. olay yerinde can verdi.

        Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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