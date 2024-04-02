Tokat'ta üzerine vincin taşıyıcı kolu düşen işçi öldü
Tokat'ın Niksar ilçesindeki bir inşaatta, üzerine vincin taşıyıcı kolu düşen işçi hayatını kaybetti.
Tokat'ın Niksar ilçesindeki bir inşaatta, üzerine vincin taşıyıcı kolu düşen işçi hayatını kaybetti.
Dönekse Mahallesi Değirmendere mevkiindeki bir inşaatın şantiyesinde çalışan İ.Y'nin (43) üzerine, kırılan vincin taşıyıcı kolu düştü.
İ.Y. olay yerinde can verdi.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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