Tokat'ta ev yangını

Merkeze bağlı Çamaltı köyünde sabaha karşı Mutlu Demirkol'a ait evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tokat Belediyesi itfaiye ekipler sevk edildi. Evi tamamen saran alevler, çevredeki evlere sıçramadan ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Boş olduğu belirtilen ev, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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