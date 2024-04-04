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        Tokat'ta ev yangını

        TOKAT'ın Çamaltı köyünde boş ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 09:16 Güncelleme: 04.04.2024 - 09:20
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        Tokat'ta ev yangını
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        TOKAT'ın Çamaltı köyünde boş ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Merkeze bağlı Çamaltı köyünde sabaha karşı Mutlu Demirkol'a ait evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tokat Belediyesi itfaiye ekipler sevk edildi. Evi tamamen saran alevler, çevredeki evlere sıçramadan ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Boş olduğu belirtilen ev, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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