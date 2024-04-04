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        Tokat'taki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 11:22 Güncelleme: 04.04.2024 - 11:22
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        Tokat'taki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Ö.Ç. idaresindeki 60 HR 444 plakalı otomobil, Niksar-Tokat kara yolu Dönekse mevkisinde A.Ş. yönetimindeki 19 AAC 275 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü Ö.Ç. yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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