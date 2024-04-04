Tokat'taki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ö.Ç. idaresindeki 60 HR 444 plakalı otomobil, Niksar-Tokat kara yolu Dönekse mevkisinde A.Ş. yönetimindeki 19 AAC 275 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Ö.Ç. yaralandı.
Yaralı, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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