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        Başçiftlik Belediyesi Başkanı Bolat görevi devraldı

        Tokat Başçiftlik Belediyesinde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:58 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:58
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        Başçiftlik Belediyesi Başkanı Bolat görevi devraldı
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        Tokat Başçiftlik Belediyesinde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

        AK Parti'den Başçiftlik Belediye Başkanı seçilen Şaban Bolat, görevi eski Belediye Başkanı Murat Tunçel'den devraldı.

        Tunçel, Bolat’ı tebrik ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Bolat, "31 Mart'ta çok güzel bir seçim geçirdik. Gerçekten çok medeni ve saygılı bir şekilde kazasız belasız seçimlerimizi tamamladık. Şimdi zaman hizmet zamanı. Allah'ın izniyle bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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