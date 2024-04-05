Başçiftlik Belediyesi Başkanı Bolat görevi devraldı
Tokat Başçiftlik Belediyesinde devir teslim töreni gerçekleştirildi.
Tokat Başçiftlik Belediyesinde devir teslim töreni gerçekleştirildi.
AK Parti'den Başçiftlik Belediye Başkanı seçilen Şaban Bolat, görevi eski Belediye Başkanı Murat Tunçel'den devraldı.
Tunçel, Bolat’ı tebrik ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.
Bolat, "31 Mart'ta çok güzel bir seçim geçirdik. Gerçekten çok medeni ve saygılı bir şekilde kazasız belasız seçimlerimizi tamamladık. Şimdi zaman hizmet zamanı. Allah'ın izniyle bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.
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