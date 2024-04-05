Pazar Belediye Başkanı Pervanlar mazbatasını aldı

MHP'den Pazar Belediye Başkanı seçilen Şerafettin Pervanlar, mazbatasını aldı.

Pervanlar, İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı.

Pervanlar, seçim sürecinde verdikleri desteklerden ötürü hemşehrilerine teşekkür ederek, "Tertemiz bir seçim kampanyası yürüttük ve seçim bitti. Pazar'ımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin takdiri ile göreve seçilen belediye meclisi üyelerimiz ve muhtarlarımızı da tebrik ediyor, birlikte çok güzel hizmetler yapacağımız inancı ile tüm halkımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.