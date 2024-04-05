Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, mazbatasını aldı

MHP'den yeniden Erbaa Belediye Başkanı seçilen Ertuğrul Karagöl, mazbatasını aldı.

Karagöl, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra belediye hizmet binasına geldi. Karagöl, duaların okunması ve kurban kesiminin ardından göreve başladı.

Birlik beraberlik vurgusu yapan Karagöl, "Burada her siyasi görüşten insanımız var. Biz hep birlikte güzeliz, böyle Erbaa'yız. Böyle ancak memleket oluruz. Böyle aidiyet duygusu hissederiz. Çok güzel emekler verildi. Çok güzel zamanlar geçirildi. Oy veren de vermeyen de başımızın tacı. Emek harcayan, ilçe başkanımızdan ilçe yönetimimize, belediye meclis üyesi adaylarımızdan meclis üyelerimize, il genel meclisimizden kadın kollarımıza, Erbaa'daki diğer paydaşlarımızdan sendikalarımıza bütün Erbaa halkından memnunum." dedi.

Tekrar başkan seçilmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Karagöl, şöyle konuştu:

"Allah bütün niyetlerinizi kabul etsin. Hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır. Bunu seçim sürecinde oy almak için söylüyor diye düşünebilirsiniz ama bugün yine söylüyorum. Hepinizin bir kardeşi, ailenizin bir ferdi olarak yapmaktan hep daha çok mutlu oldum. Şehrin belediye başkanı olarak bir görevimiz var. Bir makamı, sizleri temsil ediyoruz ama emin olun sizlerin bir kardeşi, evladı olmaktan hep daha çok mutlu oldum. Yine ayırmayacağız, ayrıştırmayacağız. Bütün siyasi görüşlerle, Erbaa'nın bütün mahalleleriyle, köyüyle, kasabasıyla birlik beraberlik içinde yaşayarak hem Tokat'a hem de bütün ülkeye örnek olacağız."