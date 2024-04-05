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        Yeşilyurt Belediye Başkanı Yılmaz mazbatasını aldı

        MHP'denYeşilyurt Belediye Başkanı seçilen Muhsin Yılmaz, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 15:28 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:28
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        Yeşilyurt Belediye Başkanı Yılmaz mazbatasını aldı
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        MHP'denYeşilyurt Belediye Başkanı seçilen Muhsin Yılmaz, mazbatasını aldı.

        Yılmaz, İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı.

        Daha sonra belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan Yılmaz, kendini yeniden belediye başkanlığı makamına layık gördükleri ve verdikleri destekler için hemşehrilerine teşekkür etti.

        Herkese kapısının açık olduğunu belirten Yılmaz, "Geçmiş 5 yıllık sürecimizde gecemizi gündüzümüze katarak bu memleket için birçok hizmeti sizlere kazandırdığımız gibi 2024-2029 yılları arasındaki görev süremizde de inşallah aynı azimle, aynı şevkle sizlere hizmet etmeye, memleketimize hizmetkar etmeye devam edeceğiz. Rabb'im beni inşallah sizlerin karşısında mahcup duruma düşürmesin." dedi.

        Törende dua edilmesinin ardından kurban kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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