Turhal Mimar Sinan Ortaokulu Hentbol Takımı Türkiye şampiyonu oldu

Finalde Zonguldak temsilcisi Kozlu Ortaokulu ile karşılaşan Turhal Mimar Sinan Ortaokulu, rakibini 14-11 mağlup ederek Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

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