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        Turhal Mimar Sinan Ortaokulu Hentbol Takımı Türkiye şampiyonu oldu

        Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda Turhal Mimar Sinan Ortaokulu, birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 16:48 Güncelleme: 06.04.2024 - 16:48
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        Turhal Mimar Sinan Ortaokulu Hentbol Takımı Türkiye şampiyonu oldu
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        Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda Turhal Mimar Sinan Ortaokulu, birinci oldu.

        Aksaray'da 1-6 Nisan tarihlerinde düzenlenen turnuvada grup maçlarının ardından yarı finalde Rize Fatih Ortaokulu'nu 18-9 mağlup eden Mimar Sinan Ortaokulu Hentbol Takımı, finale yükseldi.

        Finalde Zonguldak temsilcisi Kozlu Ortaokulu ile karşılaşan Turhal Mimar Sinan Ortaokulu, rakibini 14-11 mağlup ederek Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

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