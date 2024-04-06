Turhal Mimar Sinan Ortaokulu Hentbol Takımı Türkiye şampiyonu oldu
Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda Turhal Mimar Sinan Ortaokulu, birinci oldu.
Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda Turhal Mimar Sinan Ortaokulu, birinci oldu.
Aksaray'da 1-6 Nisan tarihlerinde düzenlenen turnuvada grup maçlarının ardından yarı finalde Rize Fatih Ortaokulu'nu 18-9 mağlup eden Mimar Sinan Ortaokulu Hentbol Takımı, finale yükseldi.
Finalde Zonguldak temsilcisi Kozlu Ortaokulu ile karşılaşan Turhal Mimar Sinan Ortaokulu, rakibini 14-11 mağlup ederek Türkiye şampiyonluğunu elde etti.
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