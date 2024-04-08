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        Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümünde Tokat polisinden klip

        Tokat'ta Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla polisler klip çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 16:58 Güncelleme: 08.04.2024 - 16:58
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        Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümünde Tokat polisinden klip
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        Tokat'ta Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla polisler klip çekti.

        İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan klipte, gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek hazırlanan sahnelerde, bir erkek ve bir kız çocuğunun polislik mesleğine adım atma serüveni anlatılıyor.

        Yayınlanan klipte, en büyük hayallerin genellikle çocukluk dönemlerinde başladığına vurgu yapıldı.

        Video, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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