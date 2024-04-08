Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümünde Tokat polisinden klip

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan klipte, gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek hazırlanan sahnelerde, bir erkek ve bir kız çocuğunun polislik mesleğine adım atma serüveni anlatılıyor.

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