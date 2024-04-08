CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'tan CHP'li belediyelere ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP'den Tokat'ın Turhal Belediye Başkanı seçilen Mehmet Erdem Ural ile Amasya'nın Taşova Belediye Başkanı seçilen Ömer Özalp'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Karabat, Turhal Belediyesini ziyaretinde Mehmet Erdem Ural'ı tebrik etti.

Yerel seçimlerde önemli bir başarı elde ettiklerini dile getiren Karabat, "Biz bir zafer kazandık diye düşünmüyoruz. Bizim kazanmamızı başkasının mağduriyeti olarak düşünmüyoruz. Başkasının hezimeti olarak düşünmüyoruz. Neticede bu demokratik bir yarış, vatandaş tercihte bulundu. Bize bir sorumluluk verildi, bize Turhal'ı emanet etti, İstanbul'u emanet etti, Ankara'yı emanet etti. Bunları bir emanet olarak düşünüyoruz." dedi.