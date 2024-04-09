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        Tokat'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 13:49 Güncelleme: 09.04.2024 - 13:49
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        Tokat'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende İlçe Emniyet Amiri Bekir Tiryaki, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törene Erbaa Kaymakamı Niksar Kaymakam Vekili İsmail Altan Demirayak, Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, kurum müdürleri, polisler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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