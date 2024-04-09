Tokat'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende İlçe Emniyet Amiri Bekir Tiryaki, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törene Erbaa Kaymakamı Niksar Kaymakam Vekili İsmail Altan Demirayak, Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, kurum müdürleri, polisler ve vatandaşlar katıldı.
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