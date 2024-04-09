Tokat'ta Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Tokat'ın Pazar ilçesinde, arife günü dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Tokat'ın Pazar ilçesinde, arife günü dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Halilbey Camisi'nde öğle namazı sonrası çıkarılan ve 63 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.
Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya giren vatandaşlar, dua eşliğinde cam fanusa dokunarak ziyaretlerini sonlandırdı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.