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        'Miras' davası nedeniyle husumetli olduğu eniştesini tüfekle öldürdü, ablasını yaraladı

        TOKAT'ta Turan Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 20:48 Güncelleme: 09.04.2024 - 20:50
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        'Miras' davası nedeniyle husumetli olduğu eniştesini tüfekle öldürdü, ablasını yaraladı
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        TOKAT'ta Turan Ç. (56), miras davası nedeniyle aralarında husumet bulunan eniştesi Dursun Karaca (64) ile ablası Nazik Karaca'yı (60) av tüfeği ile vurdu. Dursun Karaca yaşamını yitirirken, eşi Nazik Karaca hastaneye kaldırıldı, Turan Ç. gözaltına alındı. 

        Olay, akşam saatlerinde Güneşli Mahallesinde meydana geldi. Turan Ç., iddiaya göre, mezarlık ziyareti sonrası, aralarında miras davası nedeniyle husumet bulunan eniştesi Dursun Karaca ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Turan Ç., otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak eniştesi Dursun ile ablası Nazik Karaca'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan çift, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Dursun Karaca doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, eşi Nazik Karaca ise tedaviye alındı.

        Turan Ç. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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