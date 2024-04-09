Tokat'ta bir kişi av tüfeğiyle eniştesini öldürdü, ablasını yaraladı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.Ç, aracında bulunan av tüfeğini alarak eniştesi ile ablası Nazike Karaca'ya ateş etti.

Alınan bilgiye göre, Dursun Karaca ile aralarında husumet bulunan kayınbiraderi T.Ç, Güneşli Mahallesi'nde mezarlık ziyareti sonrası karşılaştı.

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