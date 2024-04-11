Tokat'ta av tüfeğiyle eniştesini öldüren, ablasını yaralayan kişi tutuklandı

Kentte 9 Nisan'da Dursun Karaca ile aralarında husumet bulunan kayınbiraderi T.Ç. mezarlık ziyareti sonrası karşılaşmış, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.Ç, aracında bulunan av tüfeğini alarak eniştesi ile ablası Nazike Karaca'yı yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Dursun Karaca, yaşamını yitirmiş, şüpheli gözaltına alınmıştı.

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