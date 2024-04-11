Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta av tüfeğiyle eniştesini öldüren, ablasını yaralayan kişi tutuklandı

        Tokat'ta tartıştığı eniştesini tüfekle öldüren, ablasını da yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 15:03 Güncelleme: 11.04.2024 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta av tüfeğiyle eniştesini öldüren, ablasını yaralayan kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ta tartıştığı eniştesini tüfekle öldüren, ablasını da yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Tartıştığı eniştesi Dursun Karaca'yı av tüfeğiyle öldüren, ablası Nazike Karaca'yı yaraladıktan sonra gözaltına alınan T.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen T.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Kentte 9 Nisan'da Dursun Karaca ile aralarında husumet bulunan kayınbiraderi T.Ç. mezarlık ziyareti sonrası karşılaşmış, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.Ç, aracında bulunan av tüfeğini alarak eniştesi ile ablası Nazike Karaca'yı yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Dursun Karaca, yaşamını yitirmiş, şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Adalar'a akın! İskele doldu taştı
        Adalar'a akın! İskele doldu taştı
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        3 çocuk babasıydı! Kaldırımda gelen ölüm!
        3 çocuk babasıydı! Kaldırımda gelen ölüm!
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Sağanak ve eriyen karlar sele yol açtı!
        Sağanak ve eriyen karlar sele yol açtı!
        Beşiktaş, Patrik Schick için kolları sıvadı
        Beşiktaş, Patrik Schick için kolları sıvadı
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        KDK'dan 'blok ders' tavsiyesi
        KDK'dan 'blok ders' tavsiyesi
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        19 yıl hapisle aranıyordu! Polisin elini ısırdı!
        19 yıl hapisle aranıyordu! Polisin elini ısırdı!
        Esnaf için prim günü talebi
        Esnaf için prim günü talebi
        5'inci kattan düşen beton parçası başına isabet etti!
        5'inci kattan düşen beton parçası başına isabet etti!
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında

        Benzer Haberler

        Tokat'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 1 ölü, 5 yaralı
        Tokat'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 1 ölü, 5 yaralı
        Tokat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 ki...
        Tokat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 ki...
        Tokat'ta gözleri az gören kayıp kişi çeşme başında bulundu
        Tokat'ta gözleri az gören kayıp kişi çeşme başında bulundu
        Tokat'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
        Tokat'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Tokat'ta çıkan yangında otomobilde hasar oluştu
        Tokat'ta çıkan yangında otomobilde hasar oluştu