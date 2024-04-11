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        Tokat'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 1 ölü, 5 yaralı

        TOKAT'ın Zile ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 08:02 Güncelleme: 11.04.2024 - 08:05
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        Tokat'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 1 ölü, 5 yaralı
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        TOKAT'ın Zile ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 23.30 sıralarında Zile girişi 5'nci kilometrede meydana geldi. Batuhan Güneş (21) yönetimindeki 34 AG 9652 plakalı hafif ticari araç ile Cengiz Güler (52) yönetimindeki 06 FE 940 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Cengiz Güler olay yerinde hayatını kaybederken, Hacer Güler (45), Bülent Güler (21), Yusuf Emir Güler (12), Sedanur Güler (26) ve Batuhan Güler (21) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, 1 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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