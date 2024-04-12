Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'taki kazada annenin ardından sürücü oğul da öldü

        TOKAT'ta, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen Nazife Çakmak'ın (70) ardından, 2 gün sonra da aynı kazada ağır yaralanan oğlu Ferhat Çakmak (40), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 13:14 Güncelleme: 12.04.2024 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'taki kazada annenin ardından sürücü oğul da öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT'ta, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen Nazife Çakmak'ın (70) ardından, 2 gün sonra da aynı kazada ağır yaralanan oğlu Ferhat Çakmak (40), hastanede hayatını kaybetti. Diğer 7 yaralının ise tedavisi sürüyor.

        Kaza, Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde, Tokat-Niksar kara yolunda Yağmurlu köyünde meydana geldi. Niksar ilçesi yönüne giden Selcen Altay yönetimindeki 60 AAP 108 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ferhat Çakmak yönetimindeki 60 ADR 167 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nazife Çakmak'ın olay yerinde öldüğü kazada sürücülerle birlikte 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Ağır yaralı olarak Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan sürücü Ferhat Çakmak da bu sabah yaşamını yitirdi. Çakmak yarın Reşadiye ilçesi Çakraz köyünde toprağa verilecek. Kazada yaralanan diğer 7 kişinin ise tedavileri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babası tabutuna sarıldı! Kahreden veda!
        Babası tabutuna sarıldı! Kahreden veda!
        180 köpek! 1 milyon 731 bin lira ceza
        180 köpek! 1 milyon 731 bin lira ceza
        "İran iki gün içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran iki gün içinde İsrail'e saldırabilir"
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Yeni anayasa mesaisi başlıyor
        Yeni anayasa mesaisi başlıyor
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        AİHM neden yaşlı kadınları dinledi, gençlere kulak asmadı
        AİHM neden yaşlı kadınları dinledi, gençlere kulak asmadı
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor

        Benzer Haberler

        Tokat'ta kazada yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
        Tokat'ta kazada yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi
        Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi
        Tokat'ta av tüfeğiyle eniştesini öldüren, ablasını yaralayan kişi tutukland...
        Tokat'ta av tüfeğiyle eniştesini öldüren, ablasını yaralayan kişi tutukland...
        Tokat'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 1 ölü, 5 yaralı
        Tokat'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 1 ölü, 5 yaralı
        Tokat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 ki...
        Tokat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 ki...