Tokat'taki kazada annenin ardından sürücü oğul da öldü

TOKAT'ta, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen Nazife Çakmak'ın (70) ardından, 2 gün sonra da aynı kazada ağır yaralanan oğlu Ferhat Çakmak (40), hastanede hayatını kaybetti. Diğer 7 yaralının ise tedavisi sürüyor.

Kaza, Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde, Tokat-Niksar kara yolunda Yağmurlu köyünde meydana geldi. Niksar ilçesi yönüne giden Selcen Altay yönetimindeki 60 AAP 108 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ferhat Çakmak yönetimindeki 60 ADR 167 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nazife Çakmak'ın olay yerinde öldüğü kazada sürücülerle birlikte 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Ağır yaralı olarak Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan sürücü Ferhat Çakmak da bu sabah yaşamını yitirdi. Çakmak yarın Reşadiye ilçesi Çakraz köyünde toprağa verilecek. Kazada yaralanan diğer 7 kişinin ise tedavileri devam ediyor.