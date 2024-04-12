Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ayten B. (31) idaresindeki 60 ABB 253 plakalı otomobil, Gezirlik Mahallesi Naci Özen Caddesi'nde, Yusuf T'nin (55) kullandığı 60 BE 483 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Saadet Ç. (24), Ayşe S. (11), Busenaz (11) ve Emir Asaf B. (9) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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