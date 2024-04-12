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        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 16:20 Güncelleme: 12.04.2024 - 16:20
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        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Dursun M. idaresindeki 60 RC 102 plakalı otomobil, Çırdak Mahallesi yakınlarında Uğur G'nin kullandığı 40 DD 861 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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