Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Dursun M. idaresindeki 60 RC 102 plakalı otomobil, Çırdak Mahallesi yakınlarında Uğur G'nin kullandığı 40 DD 861 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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