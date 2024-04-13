Almus'ta köylere ulaşımı kısaltan yol su altında kaldı

Almus Kaymakamlığı, Belediye, ilçeye bağlı belde belediyeleri ile köy muhtarlıklarının girişimiyle 2022 yılında 18 yerleşim birimine ulaşım için yapılan ve Almus Baraj Gölü'nün içinden geçen Sol Sahil Grup Yolu, yolu 13 kilometre kısaltıyor.

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