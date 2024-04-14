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        Tokat'ta ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 14:08 Güncelleme: 14.04.2024 - 14:08
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        Tokat'ta ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Ercan Karaduman yönetimindeki 34 PF 4378 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Hacıpazar köyü kavşağında yoldan çıkarak ağaca çarptı.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hurşit ve Emirhan Karaduman yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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