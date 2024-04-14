Tokat'ta ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ercan Karaduman yönetimindeki 34 PF 4378 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Hacıpazar köyü kavşağında yoldan çıkarak ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hurşit ve Emirhan Karaduman yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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