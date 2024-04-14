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        Tokat'ta, kırık soda şişesi ile yolcu otobüsünü rehin aldı

        ŞANLIURFA'dan Samsun'a giden yolcu otobüsünde kırdığı soda şişesiyle muavini rehin alan Sercan C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 21:34 Güncelleme: 14.04.2024 - 21:40
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        Tokat'ta, kırık soda şişesi ile yolcu otobüsünü rehin aldı
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        ŞANLIURFA'dan Samsun'a giden yolcu otobüsünde kırdığı soda şişesiyle muavini rehin alan Sercan C. (35), polis operasyonu ile gözaltına alındı.

        Olay, bu akşam saat 20.15 sıralarında Atatürk Kavşağı'nda meydana geldi. Şanlıurfa'dan Samsun'a giden yolcu otobüsüne Kayseri'den binen Sercan C. yanında bulundurduğu soda şişesini kırarak, yolcuları rehin almaya çalıştı. Bu sırada otobüsün ön kapısını açan şoförün ikazıyla yolcular otobüsü terk etti. Şüpheli bu kez muavini rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin operasyonu ile Sercan C. gözaltına alındı.

        Yoluculardan Hidayet Yatır, "Tokat'a girdiğimizde birden ayağa kalktı. Muavine ve şoföre küfürler etmeye başladı. Sonra elinde bulunan maden suyu şişesini yere vurdu. Kırık camlarla tehdit etmeye başladı. 'Beni indirmeyeceksiniz. Beni kimseye teslim etmeyeceksiniz. Bana söz verdiniz, beni Samsun'a götüreceksiniz' diye bağırmaya başladı. Tüm yolcular çok korktu. Ön kapıdan çıktık. Muavini rehin aldı. Sonrasında ise polis ekipleri gözaltına aldı" diye konuştu.

        Olayın ardından otobüs, yolcularıyla birlikte Samsun'a gitmek üzere yoluna devam etti. Gözaltına alınan şüphelinin sorgulaması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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