Tokat'ta, kırık soda şişesi ile yolcu otobüsünü rehin aldı

ŞANLIURFA'dan Samsun'a giden yolcu otobüsünde kırdığı soda şişesiyle muavini rehin alan Sercan C. (35), polis operasyonu ile gözaltına alındı.

Olay, bu akşam saat 20.15 sıralarında Atatürk Kavşağı'nda meydana geldi. Şanlıurfa'dan Samsun'a giden yolcu otobüsüne Kayseri'den binen Sercan C. yanında bulundurduğu soda şişesini kırarak, yolcuları rehin almaya çalıştı. Bu sırada otobüsün ön kapısını açan şoförün ikazıyla yolcular otobüsü terk etti. Şüpheli bu kez muavini rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin operasyonu ile Sercan C. gözaltına alındı.