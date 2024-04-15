TOGÜ'de bayramlaşma programı düzenlendi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) Ramazan Bayramı dolasıyla bayramlaşma programı düzelendi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) Ramazan Bayramı dolasıyla bayramlaşma programı düzelendi.
TOGÜ Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen bayramlaşmada Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversite akademik ve idari personelin bayramını kutladı.
Bayramlaşma programına, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri, Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Yusuf Temür, Doç. Dr. Şahin Sözen, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel katıldı.
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