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        TOGÜ'de bayramlaşma programı düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) Ramazan Bayramı dolasıyla bayramlaşma programı düzelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 13:01 Güncelleme: 15.04.2024 - 13:01
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        TOGÜ'de bayramlaşma programı düzenlendi
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) Ramazan Bayramı dolasıyla bayramlaşma programı düzelendi.

        TOGÜ Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen bayramlaşmada Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversite akademik ve idari personelin bayramını kutladı.

        Bayramlaşma programına, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri, Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Yusuf Temür, Doç. Dr. Şahin Sözen, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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