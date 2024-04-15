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        Tokat'ta anne ve oğlunun öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı

        Tokat'ta anne ile oğlunun öldüğü, 7 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 11:22 Güncelleme: 15.04.2024 - 11:22
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        Tokat'ta anne ve oğlunun öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı
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        Tokat'ta anne ile oğlunun öldüğü, 7 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Tokat-Niksar kara yolu Yağmurlu köyü mevkisinde Ramazan Bayramı'nın 1. günü meydana gelen kazanın görüntülerine ulaşıldı.

        Görüntülerde, karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobille çarpışması yer alıyor.

        Tokat'ta 10 Nisan'da, Ferhat Çakmak yönetimindeki otomobil ile Selcen A. idaresindeki otomobil Tokat-Niksar kara yolu Yağmurlu köyü mevkisinde çarpışmış, Ferhat Çakmak kaldırıldığı hastanede, annesi Nazife Çakmak olay yerinde hayatını kaybetmiş, diğer aracın sürücüsü ile araçlardaki 6 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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