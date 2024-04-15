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        Tokat'ta Ballıca Mağarası'nı bayram tatilinde 16 bin 200 kişi gezdi

        Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Ballıca Mağarası'nı, Ramazan Bayram tatilinde 16 bin 200 kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 12:25 Güncelleme: 15.04.2024 - 12:25
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        Tokat'ta Ballıca Mağarası'nı bayram tatilinde 16 bin 200 kişi gezdi
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        Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Ballıca Mağarası'nı, Ramazan Bayram tatilinde 16 bin 200 kişi ziyaret etti.

        İl merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Ballıca köyünde 1085 rakımlı tepede bulunan mağarada, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitler bulunuyor.

        Büyük bölümü henüz keşfedilmemiş olan ve 8 galerisi ziyarete açık bulunan mağara, ortalama 18 derece sıcaklığa ve yüzde 54 nem oranına sahip.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2019'da giren Ballıca Mağarası, Tokat Valiliği ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde, "Akdağ Zirvesinden Kazova'ya Kırsal Turizm Rotası Projesi" kapsamında yürütülen çevre düzenlenme çalışmaları için 13 Eylül 2021'de ziyarete kapatılmıştı.

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, yapılan çalışmaların ardından mağaranın 2022 yılı Ağustos ayında tekrar ziyarete açıldığını söyledi.

        Ballıca Mağarası'na yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini anlatan Hatipoğlu, "Ballıca Mağarası astım ve nefes darlığı gibi rahatsızlıklara iyi gelen bir mağara. Tokat genelinde en önemli turizm destinasyonumuzun başında geliyor. Ballıca Mağaramızı 9 günlük bayram tatilinde 16 bin 200 kişi ziyaret etti." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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