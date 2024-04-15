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        Kırdığı soda şişesi ile muavini rehin alan yolcu tutuklandı

        TOKAT'tabindiği yolcu otobüsünde soda şişesini kırarak muavini rehin alan Sercan Cümbüş (35), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 13:17 Güncelleme: 15.04.2024 - 13:20
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        Kırdığı soda şişesi ile muavini rehin alan yolcu tutuklandı
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        TOKAT'tabindiği yolcu otobüsünde soda şişesini kırarak muavini rehin alan Sercan Cümbüş (35), tutuklandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Tokat'taki Atatürk Kavşağı'nda meydana geldi. Şanlıurfa'dan Samsun'a giden yolcu otobüsüne Kayseri'den binen Sercan Cümbüş, yanında bulundurduğu soda şişesini kırarak, yolcuları rehin almaya çalıştı. Bu sırada otobüsün ön kapısını açan şoförün ikazı ile yolcular aracı terk etti. Şüpheli, bu kez muavini rehin aldı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin operasyonu ile gözaltına alınan Cümbüş, bugün sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi. İfadesinde, psikolojik sorunları olduğunu, seyahat esnasında muavin ile tartıştığını söyleyen Cümbüş, pişmanlık duyduğunu ifade etti. Cümbüş, işlemleri sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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