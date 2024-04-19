Tokat'ta depremin merkez üssünde su kesintisi; çeşmelerden su taşıdılar (3)

'HASARTESPİT ÇALIŞMALARI PAZAR GÜNÜ TAMAMLANACAK'

Tokat'ta depremin merkez üssü Sulusaray ilçesinde çalışmalar devam ederken Vali Numan Hatipoğlu, son durum hakkında açıklamada bulundu. Vali Hatipoğlu, "Vatandaşlarımızın huzur içerisinde, güvenli şekilde olmalarını istiyoruz. Bu anlamda çadır dağıtımına devam ediyoruz. Binin üzerinde çadır dağıtımı gerçekleştirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından 28 ekip yarın itibariyle alanda olacaklar. Pazar günü akşam itibariyle de bölgemizin hasar tespit çalışmalarını tamamlamış olacağız. Ekiplerimiz hasar çalışmalarına yarın itibariyle başlayacaklar" dedi.