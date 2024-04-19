Tokat'ta depremin merkez üssünde su kesintisi; çeşmelerden su taşıdılar (3)
'HASARTESPİT ÇALIŞMALARI PAZAR GÜNÜ TAMAMLANACAK'Tokat'ta depremin merkez üssü Sulusaray ilçesinde çalışmalar devam ederken Vali Numan Hatipoğlu, son durum hakkında açıklamada bulundu.
'HASARTESPİT ÇALIŞMALARI PAZAR GÜNÜ TAMAMLANACAK'
Tokat'ta depremin merkez üssü Sulusaray ilçesinde çalışmalar devam ederken Vali Numan Hatipoğlu, son durum hakkında açıklamada bulundu. Vali Hatipoğlu, "Vatandaşlarımızın huzur içerisinde, güvenli şekilde olmalarını istiyoruz. Bu anlamda çadır dağıtımına devam ediyoruz. Binin üzerinde çadır dağıtımı gerçekleştirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından 28 ekip yarın itibariyle alanda olacaklar. Pazar günü akşam itibariyle de bölgemizin hasar tespit çalışmalarını tamamlamış olacağız. Ekiplerimiz hasar çalışmalarına yarın itibariyle başlayacaklar" dedi.
Vatandaşlara uyarıda bulunan Vali Hatipoğlu, "Çeşitli televizyonlarda bazı kişiler farklı oranlarda deprem olacağına dair ifadelerde bulunuyorlar. Resmi makamların beyanlarının dışında bu tür açıklamalara dikkate almamaları vatandaşlarımızdan en büyük talebimiz. Burada 740 personelimiz vatandaşlarımıza hizmet etmek için gayret gösteriyorlar. Onlara da teşekkür ederim" diye konuştu.
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