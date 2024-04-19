Almus Kaymakamı Çömen'den ziyaretler

Almus Kaymakamı Emre Çömen, Küçük Kızlar Masa Tenisi İl Birinciliği Yarışması'nda birinci olan Çevreli Şehit Abdullah Eymur Ortaokulu öğrencilerini ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilerle masa tenisi oynayan Çömen, onlara hediyeler verdi.

Çömen, "Takım halinde il birincisi olan öğrencilerin ilçemden çıkmış olması beni ziyadesiyle memnun etti. Umarım bu başarıları ülke düzeyinde devam eder. Gençlerimizi destekliyoruz." dedi.

Kaymakam Çömen, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ataköy Belediye Başkanlığına seçilen Ömer Bayrak, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal ve Kınık Belediye Başkanı Hacı Yusuf Geçene'yi de makamlarında ziyaret etti.