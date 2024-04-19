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        Almus Kaymakamı Çömen'den ziyaretler

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, Küçük Kızlar Masa Tenisi İl Birinciliği Yarışması'nda birinci olan Çevreli Şehit Abdullah Eymur Ortaokulu öğrencilerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 14:35 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:35
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        Almus Kaymakamı Çömen'den ziyaretler
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        Almus Kaymakamı Emre Çömen, Küçük Kızlar Masa Tenisi İl Birinciliği Yarışması'nda birinci olan Çevreli Şehit Abdullah Eymur Ortaokulu öğrencilerini ziyaret etti.

        Ziyarette öğrencilerle masa tenisi oynayan Çömen, onlara hediyeler verdi.

        Çömen, "Takım halinde il birincisi olan öğrencilerin ilçemden çıkmış olması beni ziyadesiyle memnun etti. Umarım bu başarıları ülke düzeyinde devam eder. Gençlerimizi destekliyoruz." dedi.

        Kaymakam Çömen, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ataköy Belediye Başkanlığına seçilen Ömer Bayrak, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal ve Kınık Belediye Başkanı Hacı Yusuf Geçene'yi de makamlarında ziyaret etti.

        Çömen, yeni seçilen başkanlara görevlerinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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