Sulusaray'da deprem sonrası cuma namazı açık havada kılındı

İlçede cuma selasının okunmasının ardından namazın açık alanlarda kılınacağı anons edilerek, bundan dolayı herkesin kendi seccadesini getirmesi istendi.

Merkez üssü Sulusaray olan deprem sonrası ilçe genelinde birçok camide hasar oluştu.

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