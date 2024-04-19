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        Sulusaray'da deprem sonrası cuma namazı açık havada kılındı

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle cuma namazı açık havada kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 13:37 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:37
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        Sulusaray'da deprem sonrası cuma namazı açık havada kılındı
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        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle cuma namazı açık havada kılındı.

        Merkez üssü Sulusaray olan deprem sonrası ilçe genelinde birçok camide hasar oluştu.

        İlçede cuma selasının okunmasının ardından namazın açık alanlarda kılınacağı anons edilerek, bundan dolayı herkesin kendi seccadesini getirmesi istendi.

        Artçı sarsıntıların devam ettiği ilçede son sarsıntı, 3,2 büyüklüğünde cuma hutbesinin okunduğu sırada gerçekleşti.

        Vatandaşlar, Sulusaray Merkez Camisi'nin yanındaki halı sahada da cuma namazı kıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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