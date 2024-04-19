Sulusaray'da deprem sonrası cuma namazı açık havada kılındı
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle cuma namazı açık havada kılındı.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle cuma namazı açık havada kılındı.
Merkez üssü Sulusaray olan deprem sonrası ilçe genelinde birçok camide hasar oluştu.
İlçede cuma selasının okunmasının ardından namazın açık alanlarda kılınacağı anons edilerek, bundan dolayı herkesin kendi seccadesini getirmesi istendi.
Artçı sarsıntıların devam ettiği ilçede son sarsıntı, 3,2 büyüklüğünde cuma hutbesinin okunduğu sırada gerçekleşti.
Vatandaşlar, Sulusaray Merkez Camisi'nin yanındaki halı sahada da cuma namazı kıldı.
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