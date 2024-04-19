Tokat'ta depremin merkez üssünde su kesintisi; çeşmelerden su taşıdılar

TOKAT'ta merkez üssü Sulusaray ilçesi olan depremlerden sonra ilçe merkezinde bazı mahallelerde su kesintileri yaşandı. Evlerinde su akmayanlar, ailelerine ve hayvanlarına çeşmelerden doldurdukları bidonlarla su taşırken, halk geceyi dışarıda geçirdi.

Tokat’ta merkezi Sulusaray ilçesi olan ilk deprem dün saat 18.11’de 5.6 büyüklüğünde yaşandı. Ardından 4, 4.4 ve 4.1 büyüklüğünde olmak üzere 3 deprem daha meydana geldi. Yaşanan depremler sonrası ilçede bulunan bazı mahallelerde su kesildi. Evlerinde ve ahırlarında su olmayanlar, ilçede bulunan çeşmelerden bidonlarla su taşıdı. Ahırları yıkılanlar hayvanları için dışarıda yer yaparken, ilçe halkı gece dışarda bekledi.

İlçe halkından Yunus Çekerek, "Hayvanlarımız depremden dolayı mağdur kaldığından çeşmeden su götürüyoruz. Gördüğünüz gibi yapacak bir şeyimiz de yok. Depremden sonra suyumuz kesildi. Hayvanlarımıza bu şekilde bakıyoruz. Birkaç tane hayvanımız enkazda kalmıştı onları kurtardık. Komşularımızın yanına sığındık. Hem hayvanlarımıza su taşıyoruz hem millete hizmet etmiş oluyoruz” dedi. Fatma Öz (47) ise, ”Çok şiddetli bir sarsıntı oldu. O anda çok panik yaptık, korktuk. Çocuklara dışarı çıkmaları için bağırdım. Öyle atlattık, gece de çok artçı oldu. Allah kimseye göstermesin, yaşatmasın. Geceyi arabalarda geçiyoruz. Kendimize ait bir kamp çadırı vardı, çocuklarla beraber orada kaldık. Eve giremedik tabii ki. Evimizde çatlaklar var ancak tam olarak bakamadık. İhtiyaç olursa hızlıca hemen girip çıkıyoruz” diye konuştu.