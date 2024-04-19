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        Tokat'ta depremin merkez üssünde su kesintisi; çeşmelerden su taşıdılar

        TOKAT'ta merkez üssü Sulusaray ilçesi olan depremlerden sonra ilçe merkezinde bazı mahallelerde su kesintileri yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 12:02 Güncelleme: 19.04.2024 - 12:05
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        Tokat'ta depremin merkez üssünde su kesintisi; çeşmelerden su taşıdılar
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        TOKAT'ta merkez üssü Sulusaray ilçesi olan depremlerden sonra ilçe merkezinde bazı mahallelerde su kesintileri yaşandı. Evlerinde su akmayanlar, ailelerine ve hayvanlarına çeşmelerden doldurdukları bidonlarla su taşırken, halk geceyi dışarıda geçirdi.

        Tokat’ta merkezi Sulusaray ilçesi olan ilk deprem dün saat 18.11’de 5.6 büyüklüğünde yaşandı. Ardından 4, 4.4 ve 4.1 büyüklüğünde olmak üzere 3 deprem daha meydana geldi. Yaşanan depremler sonrası ilçede bulunan bazı mahallelerde su kesildi. Evlerinde ve ahırlarında su olmayanlar, ilçede bulunan çeşmelerden bidonlarla su taşıdı. Ahırları yıkılanlar hayvanları için dışarıda yer yaparken, ilçe halkı gece dışarda bekledi.

        İlçe halkından Yunus Çekerek, "Hayvanlarımız depremden dolayı mağdur kaldığından çeşmeden su götürüyoruz. Gördüğünüz gibi yapacak bir şeyimiz de yok. Depremden sonra suyumuz kesildi. Hayvanlarımıza bu şekilde bakıyoruz. Birkaç tane hayvanımız enkazda kalmıştı onları kurtardık. Komşularımızın yanına sığındık. Hem hayvanlarımıza su taşıyoruz hem millete hizmet etmiş oluyoruz” dedi.

        Fatma Öz (47) ise, ”Çok şiddetli bir sarsıntı oldu. O anda çok panik yaptık, korktuk. Çocuklara dışarı çıkmaları için bağırdım. Öyle atlattık, gece de çok artçı oldu. Allah kimseye göstermesin, yaşatmasın. Geceyi arabalarda geçiyoruz. Kendimize ait bir kamp çadırı vardı, çocuklarla beraber orada kaldık. Eve giremedik tabii ki. Evimizde çatlaklar var ancak tam olarak bakamadık. İhtiyaç olursa hızlıca hemen girip çıkıyoruz” diye konuştu.

        İlçe yaşayan Elif Aslan da, ”Bir anda sallanmaya başladık. Sobaya odun atıyordum. Eşim 'Deprem oluyor kapıya çıkalım' dedi. Çok şükür iyiyiz. Geceyi arabada geçirdik. Allah daha bir şey göstermesin” dedi.

        Nafia Sütütemiz ise, "Korktuk, daha önce başımıza gelmediğinden bilemedik ne olduğunu. Alttan sanki bir şey vurdu. Eşim, ‘Ne oldu?’ diye sordu. ‘Deprem oluyor herhalde’ dedim. İlk sesi geldi sonra sallantı oldu. Korktuk, Allah yardımcımız olsun. Geceyi de vagonda geçirdik" dedi.

        ÖĞRENCİLER İÇİN ÇADIR KURULDU

        Deprem sonrası Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından geceyi yurt binaları dışında geçirmek isteyen öğrenciler için çadırlar kuruldu. Öğrenciler, kampüste merkezi yemekhane önünde kurulan çadıra girerken, uyku tulumları da dağıtıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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