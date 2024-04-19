Tokat Sulusaray depreminde camiler ve kerpiç yapılar hasar gördü

İlçenin Malum Seyit Tekke Mahallesi’nde bulunan Malum Seyit Tekke Camisi'nin külah kısmı depremde yıkıldı. Minber ve mihrabın da hasar gördüğü caminin duvarlarında çatlaklar meydana geldi.

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