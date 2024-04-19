Tokat'ta depremin ardından AFAD vatandaşlara çadır yardımında bulundu

Öte yandan Kızılay ekiplerince de vatandaşlara yemek ve çay ikramında bulunuldu.

Bazı vatandaşlar geceyi sokaklarda ateş yakarak ve traktör römorkunda geçirdi.

İlçede deprem sonrası Malumseyittekke Mahallesi'nde AFAD ve jandarma ekipleri tarafından deprem sonrası evleri zarar gören vatandaşlara çadır dağıtımında bulunuldu.

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