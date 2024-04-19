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        Tokat'ta depremin ardından AFAD vatandaşlara çadır yardımında bulundu

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından AFAD ekiplerince vatandaşlara çadır dağıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 03:16 Güncelleme: 19.04.2024 - 03:16
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        Tokat'ta depremin ardından AFAD vatandaşlara çadır yardımında bulundu
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        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından AFAD ekiplerince vatandaşlara çadır dağıtımı gerçekleştirildi.

        İlçede deprem sonrası Malumseyittekke Mahallesi'nde AFAD ve jandarma ekipleri tarafından deprem sonrası evleri zarar gören vatandaşlara çadır dağıtımında bulunuldu.

        Bazı vatandaşlar geceyi sokaklarda ateş yakarak ve traktör römorkunda geçirdi.

        Öte yandan Kızılay ekiplerince de vatandaşlara yemek ve çay ikramında bulunuldu.

        Mobil araçlarda mahalle ve köylerde yemek dağıtımı sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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