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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Tokat'taki depreme ilişkin açıklamada bulundu:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, deprem nedeniyle hasar gören yapılarla ilgili bilgi vererek, "Tokat ilimizde 3 ilçe, 30 köyde, 191 konutta, 84 ahırda, 7 camide ve bir fırında hasar var. Bunlar yıkık değil, hasar var. Yozgat ilimizde ise bir ilçe, 7 köyde 94 konutta, 4 camide ve 3 ahırda ön hasar tespitlerimiz var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 01:36 Güncelleme: 19.04.2024 - 01:36
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Tokat'taki depreme ilişkin açıklamada bulundu:
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, deprem nedeniyle hasar gören yapılarla ilgili bilgi vererek, "Tokat ilimizde 3 ilçe, 30 köyde, 191 konutta, 84 ahırda, 7 camide ve bir fırında hasar var. Bunlar yıkık değil, hasar var. Yozgat ilimizde ise bir ilçe, 7 köyde 94 konutta, 4 camide ve 3 ahırda ön hasar tespitlerimiz var." dedi.

        Karaloğlu, Tokat'ın Sulupazar ilçesinde depremden zarar gören bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

        Bölgede Sulupazar merkezli 5 deprem ve 41 artçı sarsıntı olduğunu vurgulayan Karaloğlu, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

        En büyük tesellilerinin yaralı ve can kaybı bulunmaması olduğuna işaret eden Karaloğlu, "Ekiplerimiz şu anda sahada. Köylerin tamamı tarandı. Tokat'ta 3 ilçe, Yozgat tarafında 3 ilçe ve etkilenen tüm köylerimiz taranmış durumda. Tokat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 576 vatandaşımızın ihbarı var. Yozgat ilimizde de 250 deprem kaynaklı vatandaşımızın ihbarı var ve bütün ihbarlara da arkadaşlarımız cevap verdiler, incelemelerini tamamladılar." diye konuştu.

        Bölgedeki çalışmaların sürdüğünü dile getiren Karaloğlu, şöyle devam etti:

        "Tokat ilimizde 3 ilçe, 30 köyde, 191 konutta, 84 ahırda, 7 camide ve bir fırında hasar var. Bunlar yıkık değil, hasar var. Yozgat ilimizde ise bir ilçe, 7 köyde 94 konutta, 4 camide ve 3 ahırda ön hasar tespitlerimiz var. Evinde çatlağı olan, hasarı olan hiçbir vatandaşımız evini kullanmasın lütfen. Biz onları misafir etmeye hazırız. Sayın Valimiz şu anda yurtları hazır hale getirdi. Şu ana kadar 30 vatandaşımız Tokat'ta yurtlarda kalmak için müracaatta bulundu. Onları biz misafir edeceğiz ama daha fazla talep olursa onları karşılayacak imkanımız olduğunu ifade etmek isteriz. Yine vatandaşların beslenmesi konusunda 5 bin kumanya hazırlandı, dağıtılıyor. Tokat'ta üç ilçemizde sıcak yemek çıkarmak için aşevleri oluşturuluyor."

        Karaloğlu, bölgede ulaşımda, altyapıda, elektrik ve haberleşmede herhangi bir sorun yaşanmadığının altını çizerek, "Yollarımız açık, enerjisi olmayan köy yok, haberleşme imkanı olmayan yerleşim birimimiz de yok. Tedbir olarak Tokat ilimizin genelinde eğitime bir gün ara verdik. Yozgat ilimizde ise Kadışehri, Çekerek ve Aydıncık ilçelerimizde eğitime bir gün ara vermiş olduk." diye konuştu.

        Vatandaşlardan sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilere itibar etmemelerini isteyen Karaloğlu, "AFAD tarafından açıklanmayan hiçbir bilgiye itibar etmemelerini istiyoruz. Biz zaten vatandaşlarımızı çok hızlı şekilde AFAD üzerinden bilgilendiriyoruz. Yapmamız gereken uyarılar varsa bunları da yapıyoruz. Vatandaşımızın bir tereddüdü olmasın." ifadelerini kullandı.

        Karaloğlu, bölgede 750 personel ve 150 aracın hazır bekletildiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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