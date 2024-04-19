Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem (8)

3İLÇE 30 KÖYDE 191 KONUTTA, 84 AHIRDA VE 7 CAMİDE HASAR VAR

Tokat’ta merkez üssü Sulusaray ilçesinde meydana gelen deprem sonrası ilçe merkezinde çok sayıda vatandaş geceyi sokakta geçiriyor. AFAD ekipleri, sokakta bekleyen vatandaşlar içen çadırlar kurdu. Tokat Belediyesi görevlileri de vatandaşlar için sıcak yemek ikramında bulundu. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Sulusaray'a gelerek deprem bölgesindeki son duruma ilişkin ekiplerden bilgi aldı. İlçede kaymakamlık bünyesindeki afet koordinasyon merkezi kuruldu. Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir ve Yücel Bulut da bölgede incelemelerde bulundu.

MARALOĞLU: 4 ÜZERİNDE SULUSARAY MERKEZLİ 5 DEPREM OLDU İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu basın mensuplarına yaptığı açıklama esnasında ise artçı deprem yaşandı. Karaloğlu açıklamasında, "Dün saat 01.06'da 4.7 ile Tokat Sulusaray Merkezli deprem faaliyeti başlamıştı. Sonra 02.36'da 4.1 akşam üzeri 18.11'de 5.6, 21.43'de 4, 22.31 4.4 olmak üzere 4 üzerinde Sulusaray merkezli 5 deprem meydana geldi ve 41'de artçı oldu. Ben hem Tokat'ta hem Yozgat'ta etkilenen bütün vatandaşlarımıza, şehirlerimize, ilçelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Rabbim beterinden korusun, muhafaza etsin diye de dua ediyoruz. En büyük tesellimiz şu ana kadar herhangi bir yaralımız, herhangi bir can kaybımız yok. Arkadaşlarımız, ekiplerimiz şu anda sahada. Köylerin tamamı tarandı. Tokat'ta 3 ilçe, Yozgat tarafında Kadişehri, Çekerek ve Aydıncık olmak üzere 3 ilçede etkilenen bütün köylerimiz şu anda taranmış durumda ve şu ana kadar Tokat'ta 112 Acil Çağrı Merkezine 576 vatandaşımızın ihbarı var. Yozgat ilimizde de 250 deprem kaynaklı vatandaşımızın ihbarı var ve bütün ihbarlara da arkadaşlarımız cevap verdiler, İncelemelerini tamamladılar. Şu ana kadar yapmış olduğumuz ön incelemeler sonunda Tokat ilimizde 3 ilçe, 30 köyde 191 konutta, 84 ahırda, 7 camide ve 1 fırında hasarlar var. Bunlar yıkık değil hasarlar var. Yarın, gün ışımasıyla beraber hasar tespit çalışmalarına başlayacağız. Ekipler dolaştıktan sonra hasarların oranları ortaya çıkacak. Az hasar, orta hasar veya ağır hasar durumlarını tespit etmiş olacağız. Yozgat ilimizde ise bir ilçede 7 köy, 94 konutta 4 camide ve 3 ahırda şu anda ön hasar tespitlerimiz var. Yozgat ilimizde de yine Sayın Valimiz ekiplerini de hazır hale getirdi. İnşallah yarın gün ışımasıyla beraber orada da kesin hasar tespit çalışmalarına başlayacağız" dedi.

EVİNDE HASAR OLAN HİÇBİR VATANDAŞIMIZ EVİNİ KULLANMASIN Vatandaşlara çağrıda bulunan Karaloğlu, "Evinde hasar olan, çatlağı olan hiçbir vatandaşımız evini kullanmasın lütfen. Biz onları alıp misafir etmeye hazırız. Sayın Valimiz şu anda yurtları hazır hale getirdi. Vatandaşımıza çağrılar yapıldı. Şu ana kadar 30 vatandaşımız Tokat'ta yurtlarda kalmak üzere müracaatta bulundu. Onları biz misafir edeceğiz. Ama daha fazla talep olursa onları karşılayacak imkanımızın da olduğunu ifade etmek isteriz. Yine vatandaşlarımızın beslenme konusunda 5 bin adet kumanya hazır, şu anda dağıtılıyor. Yine 3 ilçemizde Tokat'ta sıcak yemek çıkarmak üzere aş evleri oluşturuluyor. İnşallah vatandaşımıza sıcak yemek desteğimiz olacak. Değerli arkadaşlar şu anda bölgede, ulaşımda altyapıda, elektrikte ve haberleşmede herhangi bir sorunumuz yok. Yollarımız açık. Enerjisi olmayan köyümüz yok. Haberleşme imkanı olmayan yerleşim yerimiz de yok. Tedbir olarak Tokat ilimizde bugün itibariyle bir gün eğitime ara verdik. Yozgat ilimizde ise Kadışehir, Çekerek ve Aydıncık ilçelerimizde yine eğitime 1 gün ara vermiş olduk. Bunlar tedbir noktasında vatandaşımızı koruma noktasındaki aldığımız tedbirler. Bölgeye AFAD çevre illerden Türkiye'nin farklı bölgelerinden Diyarbakır'dan Van'dan bile ulaşan ekipler var şu anda. Arama kurtarma ekipleri şu anda hem Yozgat'a hem Tokat'a ulaşmış durumda ama Tokat'ta, Tokat Belediyesi, çevre belediyeler, il özel idaremiz, Sağlık Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve sivil toplum kuruluşlarımızın ekipleri de şu anda bölgeye ulaştı. Şu anda bölgede 750 personelimiz vatandaşımıza yardımcı olmak üzere hazır vaziyet bekliyor. Yine 150 araç bölgeye ulaşmış durumda" diye konuştu.