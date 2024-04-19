Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'taki Sebastapolis Antik Kenti depremlerde zarar görmedi

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bulunan Sebastapolis Antik Kenti, depremlerde zarar görmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 07:39 Güncelleme: 19.04.2024 - 07:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'taki Sebastapolis Antik Kenti depremlerde zarar görmedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bulunan Sebastapolis Antik Kenti, depremlerde zarar görmedi.

        İlçede yaşanan 4,7 ve 5,6 şiddetindeki depremlerin ardından Sebastapolis Antik Kenti, Anadolu Ajansı tarafından dron ile görüntülendi.

        Antik kentin depremlerde zarar görmediği belirlendi.

        Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray ilçesinin altında yer alan antik kentin ortaya çıkarılması için Tokat Müze Müdürlüğünce 1986'da sondaj kazılarıyla başlayan çalışmalar, sonraki yıllarda kurtarma kazısı şeklinde devam etti. 1991'de ara verilen çalışmalara 2013 yılında tekrar başlandı. Antik kentteki kazı çalışmaları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Temür'ün danışmanlığında sürüyor.

        - Sebastapolis Antik Kenti

        Antik kentin bazı kaynaklarda M.Ö 1. yüzyılda kurulduğu ifade ediliyor.

        Roma İmparatoru Trajan zamanında M.S 98-117 yıllarında Pontus Galatius ve Polemoniacus eyaletlerinden ayrılarak Kapadokya eyaletine dahil edilen antik kentin 2 bin yıl önce Karadeniz'in en büyük 5 şehrinden biri olduğu belirtiliyor.

        Döneminde çok az şehrin sahip olduğu, zenginliğin göstergesi olarak para basma yetkisi bulunan Sebastapolis'in büyük savaşlar, yıkımlar, afetler ile geçiş yollarının değişmesi sonucu eski önemini kaybettiği, zamanla da unutulduğu kaydediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a misilleme saldırısı!
        İsrail'den İran'a misilleme saldırısı!
        Bu bölgelerde sağanak var
        Bu bölgelerde sağanak var
        Penaltılarda yıkıldık!
        Penaltılarda yıkıldık!
        Yanlışlar zinciri!
        Yanlışlar zinciri!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Oyuncularım stres yaptı"
        "Oyuncularım stres yaptı"
        Ne zaman hisse senedi alınır?
        Ne zaman hisse senedi alınır?
        Tanju Özcan'ın eşi belediyeyi protesto etti
        Tanju Özcan'ın eşi belediyeyi protesto etti
        BM açıkladı: Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan oldu
        BM açıkladı: Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan oldu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Bonucci hamlesi ters tepti!
        Bonucci hamlesi ters tepti!
        Filmlerde figüranlık yapmış
        Filmlerde figüranlık yapmış
        Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
        Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
        Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
        Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında flaş gelişme
        Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında flaş gelişme
        Askeri kamuflajla müşterilere servis yapan zanlı tutuklandı
        Askeri kamuflajla müşterilere servis yapan zanlı tutuklandı
        "AB, Rum tarafına teslim oldu"
        "AB, Rum tarafına teslim oldu"
        Eylem Tok soruşturmasında sıcak gelişme
        Eylem Tok soruşturmasında sıcak gelişme
        En iyi havalimanları belli oldu
        En iyi havalimanları belli oldu

        Benzer Haberler

        Tokat'ta depremin ardından AFAD vatandaşlara çadır yardımında bulundu
        Tokat'ta depremin ardından AFAD vatandaşlara çadır yardımında bulundu
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Tokat'taki depreme ilişkin açıklamada...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Tokat'taki depreme ilişkin açıklamada...
        Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem (8)
        Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem (8)
        Tokat'ta deprem nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Tokat'ta deprem nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        GÜNCELLEME 5 - Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME 5 - Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME 4 - Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME 4 - Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem