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        Haberler Dünya BM açıkladı: Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan oldu

        BM açıkladı: Çin'i geçen Hindistan, dünyanın en kalabalık ülkesi oldu

        Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 1,441 milyar nüfus sayısına ulaşan Hindistan'ın, 2024 yılı itibarıyla Çin'i geçerek "dünyada en fazla insanın yaşadığı ülke" olduğunu açıkladı. Dünya nüfusunun 8,119 milyara ulaştığı belirtilen raporda, Hindistan'ın ardından 2. sırada yer alan Çin'in 1,425 milyar nüfusa sahip olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 03:18 Güncelleme: 19.04.2024 - 03:19
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        BM açıkladı: Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan oldu
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        Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 2024 Dünya Nüfusu Durum Raporu'nu, "İç İçe Dokunan Hayatlar, Umut İplikleri: Cinsel sağlık, üreme sağlığı ve bunların hakkındaki eşitsizliklerin sona erdirilmesi" başlığıyla yayımladı.

        Bu yılki raporda, dünya genelinde cinsel sağlık ve üreme sağlığındaki eşitsizliklerin arttığına dikkat çekildi.

        Afrika'da kadınların gebelik ve doğum kaynaklı komplikasyon nedeniyle ölme olasılığının, Avrupa ya da Kuzey Amerika'daki kadınlara oranla 130 kat fazla olduğu aktarılan raporda, insani kriz ya da çatışma yaşanan ülkelerde gebelikte anne ölüm sayısının 500'e kadar çıktığı kaydedildi.

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        AA'nın haberine göre; raporda, kıta Amerikası'nda Afrika kökenli kadınların doğum yaparken ölme olasılığının daha yüksek olduğu ifade edilirken, 2016'dan bu yana gebelikte anne ölümlerinde düşme olmadığı vurgulandı.

        HİNDİSTAN, EN KALABALIK ÜLKE OLDU

        Dünya nüfusunun 8,119 milyara ulaştığı belirtilen raporda, Hindistan nüfusunun 1,441 milyar olduğu ifade edildi.

        Hindistan'ın, 1,425 milyar nüfuslu Çin'i geçerek ilk sıraya yerleşmesinde, sosyo-ekonomik durumunun iyileşmesi ve anne ölümlerinin azalmasının rolü olduğu kaydedildi.

        BM verilerine göre, Çin'in nüfusu 2022'de 1,426 milyara ulaştıktan sonra gerilemeye başladı. Uzmanlar, bu yüzyılın sonunda Çin nüfusunun 1 milyarın altına düşeceği tahmininde bulunuyor.

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        #Son dakika haberler
        #Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
        #hindistan
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