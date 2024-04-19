Depremin merkez üssü Sulusaray havadan görüntülendi
TOKAT'ta merkez üssü Sulusaray ilçesi olan depremlerden sonra kent merkezi dron ile görüntülendi.
TOKAT'ta merkez üssü Sulusaray ilçesi olan depremlerden sonra kent merkezi dron ile görüntülendi.
Tokat’ta merkez üssü Sulusaray ilçesinde dün Richhter ölçeğine göre 5.6, 4.0, 4.4 ve 4.1 büyüklüğünde olmak üzere depremler meydana geldi. Tokat’ın yanı sıra Çorum, Ordu, Samsun, Amasya, Yozgat, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Nevşehir’de de hissedilen depremde halk kapalı alanlardan panik ve korku içerisinde sokaklara çıktı. Tokat'ın Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerindeki depremde 30 köyde 191 konut, 84 ahır, 7 cami ve 1 fırında hasar meydana geldi. Sulusaray'da yaşanan deprem sonrası bölge dron ile havadan görüntülendi.
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