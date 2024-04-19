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        Depremin merkez üssü Sulusaray havadan görüntülendi

        TOKAT'ta merkez üssü Sulusaray ilçesi olan depremlerden sonra kent merkezi dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 08:30 Güncelleme: 19.04.2024 - 08:35
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        Depremin merkez üssü Sulusaray havadan görüntülendi
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        TOKAT'ta merkez üssü Sulusaray ilçesi olan depremlerden sonra kent merkezi dron ile görüntülendi.

        Tokat’ta merkez üssü Sulusaray ilçesinde dün Richhter ölçeğine göre 5.6, 4.0, 4.4 ve 4.1 büyüklüğünde olmak üzere depremler meydana geldi. Tokat’ın yanı sıra Çorum, Ordu, Samsun, Amasya, Yozgat, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Nevşehir’de de hissedilen depremde halk kapalı alanlardan panik ve korku içerisinde sokaklara çıktı. Tokat'ın Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerindeki depremde 30 köyde 191 konut, 84 ahır, 7 cami ve 1 fırında hasar meydana geldi. Sulusaray'da yaşanan deprem sonrası bölge dron ile havadan görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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