Sulusaray merkezli deprem nedeniyle TOGÜ'de ara sınavlar ertelendi

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) ara sınavların ertelendiği bildirildi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tokat'ta yaşanan deprem sonrasında üniversite tarafından bir dizi acil önlem alındığını belirten Yılmaz, ilk olarak ara sınavların ertelendiğini duyurdu.

Üniversitede bugün eğitim öğretime de ara verildiğini aktaran Yılmaz, kampüste herhangi bir hasar bulunmadığını, ailelerin telaş etmemesi gerektiğini, öğrenciler için kütüphane, kantinler, spor salonları ve sosyal tesislerin açıldığını anlattı.