Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Depremin ardından evine giremeyen ve engelli çocukları bulunan kişinin çadırını komando kurdu

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine giremeyen ve engelli üç çocuğu bulunan kişinin çadırını jandarma komandolar kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 14:35 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremin ardından evine giremeyen ve engelli çocukları bulunan kişinin çadırını komando kurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine giremeyen ve engelli üç çocuğu bulunan kişinin çadırını jandarma komandolar kurdu.

        Zihinsel ve bedensel engelli 3 çocuğu olan Mustafa Demirsoy, bir yakını aracılığıyla, Sulusaray İlçe Jandarma Komutanlığından deprem nedeniyle evlerine giremedikleri için bahçelerine çadır kurulmasında yardım talebinde bulundu.

        Bunun üzerine Jandarma Komutanlığında görevli komandolar, ailenin Fatih Mahallesi'nde yaşadığı eve geldi. Komandolar, yaklaşık 20 dakikada çadırı kurarak aileye teslim etti.

        Jandarma personeli, getirdikleri yiyecekleri de aileye verdi.

        Demirsoy, AA muhabirine, bedensel ve zihinsel engelli çocukları Harun (34), Saliha (36) ve Erencan (24) ile yaşadığını, çadır kurmasının zor olduğunu söyledi.

        Yakınının İlçe Jandarma Komutanlığına giderek yardım istediğini anlatan Demirsoy, "Yaklaşık 20 dakikada geldiler. Bu, maddi açıdan ölçülmez. Manevi boyutu çok yüksek. Allah devletimize zeval vermesin. Köylerimizde de hasar var. Sadece ben değilim diye düşündüm. Ekip iyi hazırlanmış. Allah razı olsun. Bu mutluluk tarif edilemez." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        Dışişleri'nden '"İsrail-İran" açıklaması
        Dışişleri'nden '"İsrail-İran" açıklaması
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Yeniden yoğun bakımda
        Yeniden yoğun bakımda
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını ve kayınpederini öldürdü
        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını ve kayınpederini öldürdü
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Son haftaların en kuvvetli fırtınası sağanakla birlikte geliyor!
        Son haftaların en kuvvetli fırtınası sağanakla birlikte geliyor!
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza

        Benzer Haberler

        Almus Kaymakamı Çömen'den ziyaretler
        Almus Kaymakamı Çömen'den ziyaretler
        Tokat'ta depremden etkilenenlere psikososyal destek sağlanıyor
        Tokat'ta depremden etkilenenlere psikososyal destek sağlanıyor
        Tokat'ta depremin merkez üssünde su kesintisi; çeşmelerden su taşıdılar (2)
        Tokat'ta depremin merkez üssünde su kesintisi; çeşmelerden su taşıdılar (2)
        Deprem bölgesinden havadan görüntülendi; yolda çatlaklar oluştu (3)
        Deprem bölgesinden havadan görüntülendi; yolda çatlaklar oluştu (3)
        Sulusaray merkezli deprem nedeniyle TOGÜ'de ara sınavlar ertelendi
        Sulusaray merkezli deprem nedeniyle TOGÜ'de ara sınavlar ertelendi
        Sulusaray'da deprem sonrası cuma namazı açık havada kılındı
        Sulusaray'da deprem sonrası cuma namazı açık havada kılındı