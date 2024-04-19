Deprem bölgesinden havadan görüntülendi; yolda çatlaklar oluştu (3)

DEPREMBÖLGESİNDE CUMA NAMAZI AÇIK ALANDA KILINDI

Tokat'ta merkez üssü Sulusaray ilçesi olan depremlerden sonra, ilçede camilere giremeyen vatandaşlar cuma namazını bölgede belirlenen halısaha, okul bahçesi ve açık alanlarda depremzedeler kilim, hasır ve seccade sererek namazlarını kıldı. Cuma namazı hutbesi sonrasında ise şükür duası yapıldı. Ayrıca Cuma namazı esanasında ise artçı deprem yaşandı.