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        Deprem bölgesinden havadan görüntülendi; yolda çatlaklar oluştu (3)

        DEPREMBÖLGESİNDE CUMA NAMAZI AÇIK ALANDA KILINDI Tokat'ta merkez üssü Sulusaray ilçesi olan depremlerden sonra, ilçede camilere giremeyen vatandaşlar cuma namazını bölgede belirlenen halısaha, okul bahçesi ve açık alanlarda depremzedeler kilim, hasır ve seccade sererek namazlarını kıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 13:45 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:45
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        Deprem bölgesinden havadan görüntülendi; yolda çatlaklar oluştu (3)
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        DEPREMBÖLGESİNDE CUMA NAMAZI AÇIK ALANDA KILINDI

        Tokat'ta merkez üssü Sulusaray ilçesi olan depremlerden sonra, ilçede camilere giremeyen vatandaşlar cuma namazını bölgede belirlenen halısaha, okul bahçesi ve açık alanlarda depremzedeler kilim, hasır ve seccade sererek namazlarını kıldı. Cuma namazı hutbesi sonrasında ise şükür duası yapıldı. Ayrıca Cuma namazı esanasında ise artçı deprem yaşandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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