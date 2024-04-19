Tokat'ta depremin merkez üssünde su kesintisi; çeşmelerden su taşıdılar (2)
CUMANAMAZI AÇIK ALANDA KILINDITokat'ta depremin merkez üssü Sulusaray ilçesinde, camilere giremeyen vatandaşlar, cuma namazını bölgede belirlenen halı saha, okul bahçesi ve açık alanlarda kilim, hasır ve seccade sererek kıldı.
CUMANAMAZI AÇIK ALANDA KILINDI
Tokat'ta depremin merkez üssü Sulusaray ilçesinde, camilere giremeyen vatandaşlar, cuma namazını bölgede belirlenen halı saha, okul bahçesi ve açık alanlarda kilim, hasır ve seccade sererek kıldı. Cuma namazı hutbesi sonrasında ise şükür duası yapıldı.
Bu arada cuma namazı sırasında ilçede 3 büyüklüğünde artçı deprem oldu.
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