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        Tokat'ta depremin merkez üssünde su kesintisi; çeşmelerden su taşıdılar (2)

        CUMANAMAZI AÇIK ALANDA KILINDITokat'ta depremin merkez üssü Sulusaray ilçesinde, camilere giremeyen vatandaşlar, cuma namazını bölgede belirlenen halı saha, okul bahçesi ve açık alanlarda kilim, hasır ve seccade sererek kıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 13:58 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:00
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        Tokat'ta depremin merkez üssünde su kesintisi; çeşmelerden su taşıdılar (2)
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        CUMANAMAZI AÇIK ALANDA KILINDI

        Tokat'ta depremin merkez üssü Sulusaray ilçesinde, camilere giremeyen vatandaşlar, cuma namazını bölgede belirlenen halı saha, okul bahçesi ve açık alanlarda kilim, hasır ve seccade sererek kıldı. Cuma namazı hutbesi sonrasında ise şükür duası yapıldı.

        Bu arada cuma namazı sırasında ilçede 3 büyüklüğünde artçı deprem oldu.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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