Kurye Sefa, son yolculuğuna uğurlandı; babası meslektaşlarını gösterip, gözyaşı döktü
SAMSUN'daehliyetsiz sürücü M.
SAMSUN'daehliyetsiz sürücü M.B.'nin (17) kullandığı otomobilin motosiklete çarptığı kazada ölen kurye Sefa Şerif Efe'nin (23) cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi. Oğlunun kurye arkadaşlarını görüp, tabutuna sarılan Hacı Ömer Efe, "Samsun'dan arkadaşların geldi, gelsene oğlum. Çocuğum arkadaşların geldi" diyerek gözyaşı döktü.
Kaza, gece saatlerinde Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi 4009'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü M.B. yönetimindeki 55 AAH 229 plakalı otomobil, kuryelik yapan Sefa Şerif Efe'nin kullandığı motosiklete, ardından elektrik direğine çarptı. Kazada motosikletteki Efe yaralandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Efe, kurtarılamadı. Gözaltına alınan M.B. işlemleri sonrası ev hapsi cezasına çarptırıldı.
2 YIL ÖNCE ÇALIŞMAK İÇİN SAMSUN'A GİTMİŞ
Sefa Şerif Efe için memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde cenaze düzenlendi. Helallik alınmasının ardından cenaze, köy camisine getirildi. Oğlunun kurye arkadaşlarını görüp, tabutuna sarılan Hacı Ömer Efe, "Samsun'dan arkadaşların geldi, gelsene oğlum. Çocuğum arkadaşların geldi" dedi. Cenaze, namaz sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Diğer yandan Songül Maraşlı ile Hacı Ömer Efe çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Sefa Şerif Efe'nin 2 yıl önce çalışmak için Samsun'a gidip, kuryelik yaptığı, hayatını kaybeden önce iş yerinden izin alarak memleketine gelmek için plan yaptığı öğrenildi.
'KURYE KARDEŞLERİMİZ ÖLMESİN'
Öte yandan Sefa Şerif Efe'nin üyesi olduğu Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Aydın Artan, kazanın hatalı sollama nedeniyle yaşandığını belirterek, "Bugün Sefa kardeşimizin cenazesi için bulunuyoruz. Kendisi elim bir kaza sonucu vefat etmiştir. Olay şu şekilde gerçekleşmiş. Bizim arkadaşımız kendi yolunda giderken, araç ters sollama yaptığı için kafa kafaya çarpıyor ve sürüklüyor. Arkadaşımız vefat ediyor. Bu süreci öncelikle Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği olarak avukatlarımızla, sosyal mecralarımızla, her anlamda takipçisi olacağız. Ailemizle de görüştük. Ailemizin tekrar başı sağ olsun diyoruz. Kurye kardeşlerimiz ölmesin" dedi.
'EV HAPSİ KARARINA İTİRAZ EDECEĞİZ'
Sefa Şerif Efe'nin çalıştığı iş yeri ile İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği'nin avukatı olan "Iyaz Çimen, "Özellikle geçen yılın açıklanan resmi rakamlarına göre, 300'ün üzerinde vefat gerçekleşmiş durumda. Cezaların caydırıcı olabilmesi adına, bu acı kazanın tekrar yaşanmaması için karşılığında, ev hapsinden daha ağır bir yaptırımın, en azından bir tutuklama tedbirinin uygulanmasının ve bir cana kastetmenin bu yöndeki bir acıya sebebiyet vermenin karşılığının 6 yıldan daha fazla olması gerektiğini düşünüyoruz ki yeniden böyle mağduriyetler ortaya çıkmasın. Bu yönde mücadelemizi verdikten sonra bunu başarabilirsek, yeniden bu gibi kazaların yaşanmayacağını görmek istiyoruz. Şu an gözaltı kararının akabinde tedbir olarak ev hapsi karar verildi. Dolayısıyla burada verilmiş karara itiraz ederek, tutuklanmasını talep edeceğiz" diye konuştu.
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