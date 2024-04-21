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        Sulusaray Belediye Başkanı: Deprem sonrası kaplıca suyunun sıcaklığı 4 derece arttı

        TOKAT'ın Sulusaray ilçesi Belediye Başkanı Davut Kılıç, yaşanan deprem sonrası 2 bin yılık tarihe sahip olan kaplıca suyunun sıcaklığının 4 derece arttığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 13:16 Güncelleme: 21.04.2024 - 13:20
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        Sulusaray Belediye Başkanı: Deprem sonrası kaplıca suyunun sıcaklığı 4 derece arttı
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        TOKAT'ın Sulusaray ilçesi Belediye Başkanı Davut Kılıç, yaşanan deprem sonrası 2 bin yılık tarihe sahip olan kaplıca suyunun sıcaklığının 4 derece arttığını söyledi.

        Tokat'ta merkez üssü Sulusaray ilçesinde 5.6, 4.0, 4.4 ve 4.1 olmak üzere yaşanan depremler sonrasında, ilçede bulunan Sulusaray kaplıca suyunun 50 derece olan sıcaklığı 54 dereceye çıktı ve debisinde de artış yaşandı. Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, "Deprem sonrasında, kaplıcamızın tesislerinde herhangi bir hasara rastlanmadı. Vatandaşlarımız rahatlıkla sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Deprem meydana geldikten sonra yapılan ölçümlerde kaplıca suyunda 4 derece bir artış olduğu tespit edildi. 50 derece olan sıcaklık şu anda 54 derece oldu. 4 derece sıcaklık seviyesinin arttığı tespit edildi. Daha önceden bu kadar sıcaklık artışı olmuyordu. Mevsimsel olarak 1-2 derece artıp düşebiliyordu. Ama 4 derece bir artış hiç olmadı. Deprem sonrası ölçümlerde 4 derece artığını fark ettik. Depremden sonra bunların olduğu bilim adamları tarafından söyleniyor" dedi.

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