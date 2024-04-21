GÜNCELLEME - Tokat'ın Turhal ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Tokat'ın Turhal ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.03'te merkez üssü Turhal olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 12,38 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, deprem sonrası sahada kontrol çalışmalarını hızlıca başlattıklarını söyledi.

Bütün hemşehrilerine geçmiş olsun dileğinde bulunan Hatipoğlu, "AFAD, jandarma ve emniyet ekiplerimiz sahadalar. Ekiplerimiz, tarama çalışmalarına başladılar. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bilgisi gelmedi." dedi.