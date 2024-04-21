Tokat'ta depremlerin ardından hasar tespit çalışması sürüyor
Tokat'ta depremlerin ardından 3 ilçede deprem hasar tespit çalışılmaları devam ediyor.
Tokat'ta depremlerin ardından 3 ilçede deprem hasar tespit çalışılmaları devam ediyor.
Sulusaray ilçesinde 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle bölgede hasar gören evler ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları yapılıyor.
Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçe merkezleri ve köylerde, 28 ekip, ev ve iş yerlerini tek tek gezerek hasar tespit çalışmalarını yürütüyor.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, ekiplerin sahada çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi.
Hatipoğlu, "Şu anda 28 ekip ile hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerimizde ekiplerimiz vatandaşlarımızın müracaat ettiği noktalar ile ilgili olarak tespit çalışmalarını sürdürüyor. İki gün içerisinde hasar tespit çalışmalarını bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.
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