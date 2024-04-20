Sulusaray'da 13'üncü yüzyıldan kalma cami, depremde hasar gördü

TOKAT’ın Sulusaray ilçesindeki Malum Seyit Camisi depremde hasar gördü. Tokat Milletvekili Mustafa Arslan 13’üncü yüzyılda yapılan caminin kısa sürede yeniden ayağa kaldırılacağını söyledi.

Sulusaray ilçesi Malum Seyit Mahallesi'nde mahalle ile aynı adı taşıyan 13'üncü yüzyıldan kalma Selçuklu eseri cami 5,6 büyüklüğündeki depremde kısmı olarak zarar gördü. Çivi kullanılmadan inşa edilen, ahşap tavanı ve taşıyıcıların yüzeyine oyma tekniğiyle, duvarları bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla dizilerek örülen caminin duvarında çatlak oluştuğu görüldü.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, "Tarihi bir camimiz, eserimiz Selçuklu döneminde yapılmıştır. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz tarafından restore edildi. Bu son depremde de kısmi olarak bir hasar var. İnşallah kısa zamanda burayı yeniden canlandırıp halkımızın hizmetine sunacağız. Bu camimiz Türkiye'de 3 çivisiz camiden birisidir. Ahşap ve kesme taş ile yapılmış, çivi kullanılmamış ecdat yadigarı bir eser inşallah burayı kısa zamanda ayağa kaldıracağız. Bölgedeki deprem nedeniyle çok şükür bir can kaybımız yok. 3 ilçemizde 30 köyümüzde hasar var. Hasar tespit komisyonlarımız şu anda çalışıyor. Hasar tespitinin tamamlanmasıyla bu yaraları sarmaya başlayacağız. Kızılay’ımız burada, AFAD'ımız, Valilğimiz burada, kısa zamanda eksiklerimizi tamamlayacağız" dedi.