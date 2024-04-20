Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta otları temizlemek için yakılan ateş büyüyerek meyve ağaçlarına zarar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 20:48 Güncelleme: 20.04.2024 - 20:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta otları temizlemek için yakılan ateş büyüyerek meyve ağaçlarına zarar verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT(AA ) - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde otları temizlemek için yakılan ancak kısa sürede büyüyen yangın, söndürüldü.

        Ş.Y'nin Çamurcuk yolunda tarladaki otları temizlemek için yaktığı ateş, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

        Kendi imkanıyla yangını söndüremeyen Ş.Y, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Yangın sonucu iki dönüm arazideki çam ve söğüt ile meyve ağaçları zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi
        Fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
        Livakovic'in yükselişi!
        Livakovic'in yükselişi!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mesajı
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mesajı
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?

        Benzer Haberler

        Depremde hasar gören minare, kontrollü olarak yıkıldı
        Depremde hasar gören minare, kontrollü olarak yıkıldı
        Tokat'taki depremde zarar gören minareler yıkılıyor
        Tokat'taki depremde zarar gören minareler yıkılıyor
        Sulusaray'da 13'üncü yüzyıldan kalma cami, depremde hasar gördü
        Sulusaray'da 13'üncü yüzyıldan kalma cami, depremde hasar gördü
        Tokat'ta depremin merkez üssünde su kesintisi; çeşmelerden su taşıdılar (3)
        Tokat'ta depremin merkez üssünde su kesintisi; çeşmelerden su taşıdılar (3)
        Tokat Valisi Hatipoğlu, Sulusaray'da deprem koordinasyon toplantısına katıl...
        Tokat Valisi Hatipoğlu, Sulusaray'da deprem koordinasyon toplantısına katıl...
        Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, deprem yaşanan Sulusaray'da inceleme yaptı:
        Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, deprem yaşanan Sulusaray'da inceleme yaptı: