Tokat'ta otları temizlemek için yakılan ateş büyüyerek meyve ağaçlarına zarar verdi

Yangın sonucu iki dönüm arazideki çam ve söğüt ile meyve ağaçları zarar gördü.

TOKAT(AA ) - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde otları temizlemek için yakılan ancak kısa sürede büyüyen yangın, söndürüldü.

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