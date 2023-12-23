Niksar'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.E idaresindeki 59 RH 612 plakalı otomobil, Mezbahane Sokak'ta Hamidiye Çanakçı Deresi'ne devrildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekibince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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