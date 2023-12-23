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        Niksar'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 10:26 Güncelleme: 23.12.2023 - 10:27
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        Niksar'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.E idaresindeki 59 RH 612 plakalı otomobil, Mezbahane Sokak'ta Hamidiye Çanakçı Deresi'ne devrildi.

        Kazada yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekibince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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